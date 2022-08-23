Haber Giriş: 23 Ağustos 2022 Salı 23:56Son Güncelleme: Kaynak: AA
Balıkesir'de evde patlıcan közlerken yangın çıktı
[Fotograf: İHA]
Balıkesir'in Kepsut ilçesinde patlıcan közlenen evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Balıkesir'in Kepsut ilçesinde ikamet eden Himmet Cınbız patlıcan közlemek için evindeki eski ocağı yaktı.
Ocaktan çıkan kıvılcımların bacaya sıçraması üzerine evin çatısında yangın çıktı.
Bilgi verilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kısa sürede yangını söndürdü.
Yangında evin çatısı kullanılamaz hale geldi.
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