Haber Giriş: 23 Ağustos 2022 Salı 22:51Son Güncelleme: Kaynak: AA
Konya'da otomobil ile tır çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
[Fotograf: TRT Haber]
Konya'da otomobil ile tırın çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Konya'da Kadınhanı-Polatlı kara yolunun 50'inci kilometresinde Ramazan Ç. idaresindeki tır, Halil Çizen yönetimindeki otomobil ile çarpıştı.
Kazada, emekli yarbay olduğu öğrenilen Çizen, olay yerinde hayatın kaybetti, aynı araçtaki eşi Birgül Çizen yaralandı.
Ağır yaralı olan Birgül Çizen ambulansla Konya'daki hastaneye götürüldü.
Tır şoförü gözaltına alındı.
Etiketler: Trafik Kazası Konya
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