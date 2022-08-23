Haber Giriş: 23 Ağustos 2022 Salı 22:49Son Güncelleme: Kaynak: AA
Sakarya'da bariyerlere çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti
[Fotograf: TRT Haber]
Sakarya'nın Pamukova ilçesinde, bariyerlere çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
Sakarya'nın Pamukova ilçesinde Kadir Can idaresindeki motosiklet, Yeni Sanayi Sitesi girişinde kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı.
Çarpmanın etkisiyle asfalt yolda sürüklenen sürücü ağır yaralandı.
İhbar üzerine kaza mahalline 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, sürücü Can'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.
Etiketler: Sakarya Trafik Kazası
Son Haberler
- 23:30
- 23:28
- 23:30
- 23:14
- 23:06
Sıradaki Haber
Ankara'da freni boşalan tır 4 araca çarptı: 4 yaralı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz