Haber Giriş: 23 Ağustos 2022 Salı 21:20Son Güncelleme: Kaynak: AA
İznik Gölü kıyısında yangın
[Fotograf: AA]
Bursa'nın Orhangazi ilçesinde, İznik Gölü kıyısındaki sazlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.
Bursa'nın Orhangazi ilçesinde, İznik Gölü kıyısındaki sazlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekipler yaklaşık 5 dönümlük alanda etkili olan yangının kontrol altına alınabilmesi için çalışmalarını sürdürüyor.
Etiketler: Bursa İznik Orman Yangını
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