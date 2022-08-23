İstanbul’da ulaşım koordinasyon müdürlüğü henüz yeni eğitim öğretim dönemi için servis ücretlerini açıklamadı. Ancak bazı okullar velilere şimdiden servis ücretlerini ibraz etti.

İddiaya göre kiminden 18 bin, kiminden 20 bin, kiminden de 30 bin lira yıllık servis ücreti istendi. Veliler de bu kadar fahiş fiyatlarla servis ücretleri istenmesine tepki gösterdi.

Duruma tepki gösteren bir veli, ''Nisan ayındaki rakamlar 30 tl iken motorin açıklanan fiyatlar. Bugün motorin 25 tl ama nisan ayındaki UKOME fiyatlarının çok çok üzerinde rakamlar talep ediliyor velilerden'' diye konuştu.

Devlet okullarında ortalama yıllık 4 bin lira olan servis ücreti bazı özel okullarda rekor denebilecek seviyelere ulaşıyor.

Ulaşım Koordinasyon Müdürlüğü kilometre bazında fiyat belirlemeden ücret talep etmek zaten yasak.

''Farkın kendilerine iadesini talep edebilirler''

Ödeme yapılmış ve bu belirlenen ücretin üzerinde ise, hukuki yollara başvurmak gerekiyor.

Avukat Yasemin Bal velilerin aradaki farkı talep edebileceklerini belirterek, ''Özel okullar UKOME tarafından km bazında belirlenen fiyatın üzerinde bir servis ücreti belirlemişlerse veliler tüketici hakem heyetine başvurmak suretiyle UKOME fiyatıyla okul fiyatı arasındaki farkın kendilerine iadesini talep edebilirler'' dedi.

Velilere mobbing yapılıyor

Konuyla ilgili konuşmak isteyen bir çok veli olsa da okulların kendilerine psikolojik şiddet uygulamasından çekindiklerini belirterek röportaj yapmaktan vazgeçtiler.

Zira geçmiş dönemde şikayet eden velilerin çocuklarının ücret ödense de alınmadığını belirttiler.

Haber: Ceyda Muslu

Kamera: Selim Bayram