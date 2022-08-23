Haber Giriş: 23 Ağustos 2022 Salı 21:22Son Güncelleme: Kaynak: AA
Balıkesir'de trafik kazası 2 ölü, 2 yaralı
[Fotograf: AA]
Balıkesir'de tatile giden ailenin içinde bulunduğu otomobilin refüje çarpması sonucu karı koca hayatını kaybetti, iki çocukları yaralandı.
Balıkesir'de Mustafa Çekiç yönetimindeki otomobil, İstanbul-İzmir otoyolunun Balıkesir bölümü Ortaca Mahallesi mevkisinde kontrolden çıkarak refüje çarptı.
Kazada, sürücü ile eşi Özlem Çekiç olay yerinde yaşamını yitirdi, çocukları Mina ile Hasan Efe Çekiç yaralandı.
Hayati tehlikeleri bulunmadığı belirtilen çocuklar, sağlık ekiplerince aynı hastaneye kaldırıldı.
Çekiç ailesinin Bodrum'a tatile gitmek için Eskişehir'den yola çıktığı öğrenildi.
Etiketler: Balıkesir Trafik Kazası
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