Haber Giriş: 24 Ağustos 2022 Çarşamba 07:07Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Elazığ’da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 5 yaralı
[Fotograf: İHA]
Elazığ’da iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.
Kaza, merkeze bağlı Hıdırbaba ile Hal köyü arasında meydana geldi. M.Y. idaresindeki otomobil ile E.K. yönetimdeki otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada, 5 kişi yaralandı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altında alındı.
Jandarma ekipleri olay yerinde kazayla ilgili inceleme yaptı.
Etiketler: Elazığ Trafik Kazası
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