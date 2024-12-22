Hafif Sağanak Yağışlı 5.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 22.12.2024 11:44

Fatih'te İETT otobüsleri çarpıştı

Fatih'te bir İETT otobüsünün çarptığı başka bir İETT otobüsü sürüklenerek kaldırıma çıktı.

Fatih'te İETT otobüsleri çarpıştı

Turgut Özal Millet Caddesi'nde, Aksaray istikametine doğru ilerleyen İETT otobüsü, arkadan gelen başka bir İETT otobüsünün çarpması sonucu yaklaşık 30 metre sürüklendi.

Sürüklenen otobüs, kaldırımdaki aydınlatma direğine, çöp konteynerine ve yan yoldan caddeye çıkmak üzere olan hafif ticari araca çarptıktan sonra durabildi.

Fatih'te İETT otobüsleri çarpıştı

İhbar edilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan olmazken, araçlarda hasar meydana geldi.

Fatih'te İETT otobüsleri çarpıştı

"Ne var ne yok hepsini götürdü"

Otobüsün çarptığı aracın sürücüsü Murat Göktepe, "Otobüs kaldırıma çıkıp, sürükleyerek ne var ne yok hepsini götürdü. Bana çarptı. Çok şükür bende bir şey yok. Araçlarda da yolcu yoktu." dedi.

Ekiplerin çalışması sonucu araçlar olay yerinden kaldırıldı.

Öte yandan kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

ETİKETLER
İstanbul İETT Trafik Kazası
Sıradaki Haber
Muğla'da Sağlık Bakanlığı'na ait ambulans helikopter düştü: 4 ölü
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
12:13
İsrailliler Gazze'de esir takası anlaşması ve hükümetin istifası talebiyle gösteriler düzenledi
12:14
Muğla'da helikopter kazasına ilişkin başsağlığı mesajları
12:01
ABD, Kızıldeniz'de "yanlışlıkla" kendi savaş uçağını düşürdü
12:11
Bakan Güler: Suriye Milli Ordusu'nun topraklarının tamamını kurtaracağına inanıyoruz
11:37
İpsala ve Esendere gümrük kapılarında 493 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
11:26
Şanlıurfa'da katedral kazısında vitraylar bulundu
Muğla'da ambulans helikopter düştü
Muğla'da ambulans helikopter düştü
FOTO FOKUS
Samir Nasır da 12 yıl sonra evine dönebildi...
Samir Nasır da 12 yıl sonra evine dönebildi...
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ