Anadolu'dan Avrupa yakasına geçiş yönünde henüz belirlenemeyen nedenle yaşanan trafik kazası üzerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Takla atan bir otomobilde yangın çıktı. Yanan otomobile çevredeki sürücüler ve polis ekipleri yangın tüpleriyle müdahale etti. Otomobildeki yangın söndürüldükten sonra içindekiler çıkarıldı.

[Fotoğraf: DHA]

4 kişi yaralandı

Kazada ilk belirlemelere göre 4 kişi yaralandı. Yaralılar ambulansla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kazanın ardından Avrupa yakasına geçiş yönünde yolun 2 şeridi trafiğe kapatıldı. Ekiplerin çalışması sürüyor.