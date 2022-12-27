Haber Giriş: 27 Aralık 2022 Salı 00:36Son Güncelleme: Kaynak: İHA
13. kattan düşen kadın hayatını kaybetti
[Fotograf: İHA]
Kayseri’nin Talas ilçesinde dengesini kaybederek 13. kattan düşen kadın hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Bahçelievler Mahallesi Gece Sokak'ta 13 katlı binanın en üst katında ikamet eden iki çocuk annesi 35 yaşındaki Ceren D., dengesini kaybederek pencereden düştü.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri Ceren D.’nin hayatını kaybettiğini belirledi.
Yapılan incelemenin ardından kadının cansız bedeni otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Etiketler: Kayseri
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