Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Seferihisar ilçesi açıklarında can salları içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botları görevlendirildi.

Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 4 can salı içerisindeki toplam 84 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

Ekipler, geri itilen, Çeşme ilçesi açıklarında 31, Dikili ilçesi açıklarında 27, Çeşme ilçesi açıklarında 40 düzensiz göçmeni de kurtardı.

Yunanistan'a gitmek isteyen 21 düzensiz göçmen yakalandı

Seferihisar ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik korveti ve botu, hareketli lastik botu durdurdu. Yasa dışı yollarla Yunanistan'a gitmek isteyen 21 düzensiz göçmen yakalandı.

İşlemleri tamamlanan düzensiz göçmenler İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.