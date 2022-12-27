Haber Giriş: 27 Aralık 2022 Salı 00:16Son Güncelleme: Kaynak: AA
Sivas'ta tırlar çarpıştı: 3 yaralı
[Fotograf: AA]
Sivas'ın İmranlı ilçesinde bir tır, karşı yönden gelen başka bir tır ile çarpıştı. Kazada 3 kişi yaralandı.
Sivas-Erzincan kara yolunun İmranlı ilçesi Beğendik köyü yakınlarında 33 yaşındaki S.D. yönetimindeki tır ile karşı yönden gelen 40 yaşındaki Ç.Y. idaresindeki tır çarpıştı.
Kazada tır sürücüleri ile Ç.Y.'nin aracında bulunan 33 yaşındaki F.E. yaralandı.
Yaralılar İmranlı Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.
Etiketler: Sivas Trafik Kazası
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