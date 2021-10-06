Körfez ilçesindeki gübre tesisinin azot tankında sabah saatlerinde sızıntı oldu. Sızıntıdan depoda bulunan işçiler etkilendi.

Durumun fark edilmesi üzerine fabrikaya sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi. Gazdan etkilenen Ali Ekber Demirtaş'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Bir işçi de ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi.

Tesiste iş güvenliği ekipleri tarafından inceleme başlatıldı.