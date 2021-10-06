Haber Giriş: 6 Ekim 2021 Çarşamba 13:16Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Fabrikada azot sızıntısı: 1 işçi hayatını kaybetti
Kocaeli'de bir gübre fabrikasında gaz kaçağı meydana geldi. Gazdan etkilenen bir işçi hayatını kaybetti. Bir işçi de tedavi altına alındı.
Körfez ilçesindeki gübre tesisinin azot tankında sabah saatlerinde sızıntı oldu. Sızıntıdan depoda bulunan işçiler etkilendi.
Durumun fark edilmesi üzerine fabrikaya sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi. Gazdan etkilenen Ali Ekber Demirtaş'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Bir işçi de ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi.
Tesiste iş güvenliği ekipleri tarafından inceleme başlatıldı.
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