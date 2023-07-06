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Türkiye
DHA 06.07.2023 20:28

Eyüpsultan'da su borusu patladı, cadde göle döndü

Eyüpsultan'da patlayan su borusundan tazyikli su metrelerce fışkırdı. Kırmızı ışıkta bekleyen otomobil zarar gördü, o anları çevredekiler cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

Alibeyköy Atatürk Caddesi'nde saat 17.30 sıralarında İSKİ'nin isale hattı bilinmeyen bir nedenle patladı.

O sırada kırmızı ışıkta bekleyen Faruk Seyit Hanoğlu kontrolündeki otomobil, altından patlayan borunun tazyikli suyuyla zarar gördü. Tazyikli su metrelerce yükseğe ulaşırken cadde göle döndü.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen İSKİ ekipleri, bölgedeki suyu kesti. Ekipler, zarar gören boruyu onarırken çalışma nedeniyle trafik tek şeritte ilerledi. Tonlarca suyun boşa aktığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Olay nedeniyle mahallede kısa süreli su kesintisi yaşandı.

Eyüpsultan'da su borusu patladı, cadde göle döndü

"Arabanın ön tarafı hasar aldı"

Otomobili zarar gören Faruk Seyit Hanoğlu, "Kırmızı ışıkta duruyordum. Alttan sesler geldi. Sonra arabanın ön tarafı sallanmaya başladı. Sonra suyu falan fışkırttı. Arabanın ön tarafı olduğu gibi havaya kalktı. Geri vitese takıp kaçabildiğim kadar kaçtım ama arabanın ön tarafı falan bayağı bir hasar aldı. Ondan sonra zaten arabayı suyun gelmeyeceği bir yere çektim. İSKİ'den ekipler geldi. Orada müdahale ettiler, suyu kestiler. O kadar su fışkırdı ki, Eyüp Belediyesi'nin garajındaki araçlara bile zarar vermiş, taşlar fırlatmış. Bizim aracın önüne de taşlar geld"` dedi.

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Eyüpsultan'da su borusu patladı, cadde göle döndü
Eyüpsultan'da su borusu patladı, cadde göle döndü
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