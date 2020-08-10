Eyüpsultan'da Hasdal Kışlası önündeki yaya üst geçidi henüz bilinmeyen bir nedenle çökmüştü.

Çökmenin ardından trafiğe kapatılan yol 18.00 sıralarında açıldı.

[Fotoğraf: DHA]

Gece boyunca devam eden enkaz çalışmaları nedeniyle Alibeyköy istikametinde trafik tek şeritten sağlandı.

Enkaz kaldırma ve yoldaki hasarı onarma çalışmaları sürdürülüyor.

[Fotoğraf: DHA]