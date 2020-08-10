Haber Giriş: Kaynak: DHA
Eyüpsultan'da çöken üst geçitteki çalışmalar gece boyu sürdü
[Fotoğraf: İHA]
İstanbul Eyüpsultan’da dün sabah saatlerinde çöken üst geçitte enkaz kaldırma çalışması gece de devam etti. Yolda trafik akışı tek şerit olarak sağlanırken, ekipler onarma çalışmalarını sürdürüyor.
Eyüpsultan'da Hasdal Kışlası önündeki yaya üst geçidi henüz bilinmeyen bir nedenle çökmüştü.
Çökmenin ardından trafiğe kapatılan yol 18.00 sıralarında açıldı.
[Fotoğraf: DHA]
Gece boyunca devam eden enkaz çalışmaları nedeniyle Alibeyköy istikametinde trafik tek şeritten sağlandı.
Enkaz kaldırma ve yoldaki hasarı onarma çalışmaları sürdürülüyor.
[Fotoğraf: DHA]
Etiketler: İstanbul üst geçit çökme eyüpsultanSon Güncelleme: 10 Ağustos 2020 Pazartesi 07:20
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