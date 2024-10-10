Eylülde en fazla yağışı Rize aldı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün "2024 Eylül Ayı Alansal Yağış Raporu" verilerine göre, Türkiye geneli eylül ayı yağışları hem uzun yıllar ortalamasının hem de geçen yılın üzerinde gerçekleşti.

Buna göre, 1991-2020 dönemini kapsayan uzun yıllar eylül yağış ortalaması, metrekareye 24,9 kilogram olarak hesaplandı.

Geçen yıl eylülde 16,7 kilogram yağış düştü. Bu sene aynı dönemdeki yağış miktarı ise 33,8 kilogram oldu.

Yağışlarda, normale göre yüzde 36, geçen yılın eylül ayına göre ise yüzde 100'den fazla artış gerçekleşti.

Eylül ayında yağışlar, İzmir, Manisa, Konya, Karaman, Mersin, Kırıkkale, Kırşehir, Çorum, Nevşehir, Aksaray, Niğde, Samsun çevreleriyle Antalya'nın doğusunda, Gaziantep ve Kilis hariç Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin tamamında, Tunceli ve Erzincan çevreleriyle Doğu Anadolu Bölgesi'nin doğusunda uzun yılların ortalamasına göre yüzde 100'den fazla arttı.

Kütahya, Denizli, Afyonkarahisar, Kastamonu, Ordu ve Giresun çevrelerinde ise yağışlar normale göre yüzde 40'ın üzerinde azaldı.

Hakkari ve Şırnak'ta son 65 yılın en yüksek yağışı

Bölge geneli yağışlarda, Marmara Bölgesi normal, diğer bölgeler ise normalin üzerinde yağış aldı.

Normale göre en fazla artış yüzde 100'den fazla olmak üzere Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde belirlendi. Böylece, Doğu Anadolu Bölgesi eylül ayı yağışları son 15 yılın en yüksek seviyesine ulaştı.

Geçen ay il geneli yağışlarda en fazla yağış metrekareye 141,6 kilogramla Rize'de, uzun yılların ortalamasına göre yaklaşık 5 katı artışla Hakkari'de görüldü.

En az yağış metrekareye 11 kilogramla Kilis'te ve normale göre en fazla azalma yüzde 40 ile Karabük'te gözlendi. Hakkari ve Şırnak'ta son 65 yılın en yüksek eylül ayı yağışı kaydedildi.

Yağışlı gün sayısı 1991-2020 eylül ayı ortalamasında 4,4 olarak hesaplanırken, bu yıl eylülde Türkiye genelinde ortalama 6,1 gün oldu.

İstanbul, Kastamonu, Sinop, Samsun, Erzurum, Kars, Ağrı, Iğdır ve Doğu Karadeniz Bölgesi'nde 10-15 gün aralığında yağış aldı. Yağışlar, Ege Bölgesi sahil kesimi, Uşak, Afyonkarahisar çevreleriyle Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin tamamında 3 günün altına düştü.