Diyarbakır Valiliği, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon düzenlendiğini açıkladı. Şüphelilerin saldırı hazırlığı ve arayışında olduğu bilgisi verilen açıklamada, Ö.A, M.C, R.D, M.C, B.A, Ş.A, M.A, H.G. ve H.H.'nin yakalandığı bilgisi verildi.

Adreslerde eş zamanlı yapılan aramada ruhsatsız tabanca, 47 fişek, ruhsatsız av tüfeği, 40 av tüfeği fişeği ve bıçak ile çok sayıda dijital ve örgütsel doküman ele geçirildi.

Açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü tarafından DEAŞ silahlı terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmaların aralıksız ve kararlı bir biçimde, vatandaşların güvenliği için tüm devlet kurum ve kuruluşları ile iş birliği içerisinde devam ettiği vurgulandı.