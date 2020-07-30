Açılışının ardından Türkiye'nin ve dünyanın dört bir yanından gelen ziyaretçilerin akınına uğrayan Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ndeki yoğunluk, arife gününde de devam ediyor. Yerli ve yabancı turistler ile ibadetlerini burada yapmak isteyen vatandaşlar, camiyi ziyaret ediyor.

Ziyaretçiler, vakit namazları aralarında camiye alınırken, yabancı turistler de bireysel ya da rehberler eşliğinde kafileler halinde camiyi geziyor. Ayasofya-i Kebir Camii'ni ziyaret eden yerli ve yabancı turistler, hatıra fotoğrafı çekmeyi de ihmal etmiyor.

Öğle namazı eda edildi

Bu arada vatandaşlar yoğun bir katılımla camide öğle namazını kıldı ve dualar etti. Bu sırada caminin önünde ziyaret için bekleyen kalabalığın yoğunlaştığı gözlenirken, namazın ardından camiye ziyaretçi alımları devam edecek.

Engelli ağabeyini tekerli sandalyeyle ziyarete getiren Erhan Kasap, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ağabeyinin imam olduğunu ve beyin kanaması geçirdikten sonra yüzde 94 ağır engelli kaldığını anlattı.

Ağabeyi Ayasofya-i Kebir Camii'ni görmeyi çok arzu ettiği için ziyarete geldiklerini dile getiren Kasap, "86 yıl sonra bu millet, alınan kararın yanlış olduğunu gösterdi. Milletin iradesiyle tekrar olması gereken oldu. Ayasofya gerçek mabedine kavuştu. Çok mutlu olduk, sevindik. Sadece Türkiye değil, tüm İslam ailemi bu karara sevindi." dedi.

"Ayasofya dünyanın yıldızı"

Ziyaretçilerden Zübeyir Artuğ ise İstanbul'da yaşadığını fakat caminin açıldığı gün bazı işleri nedeniyle gelemediğini, ziyaretin bugüne nasip olduğunu söyledi.

Ayasofya-i Kebir Camii'nin yeniden ibadete açılmasından duyduğu mutluluğu dile getiren Artuğ, "Camiyi gezerken çok duygulandım. Başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere Allah bizi bu günlere ulaştıranlardan razı olsun. Fatih Sultan Mehmet'e de Allah rahmet eylesin. İçeride çok güzel bir atmosfer var. Ayasofya, dünyanın yıldızı diyebilirim." diye konuştu.