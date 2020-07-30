Haber Giriş: Kaynak: DHA
2 bin yıllık tarihi eserlere alıcı ararken yakalandı
[Fotoğraf: DHA]
Kahramanmaraş'ta Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 45 parça tarihi eseri satmak için alıcı arayan şahıs yakalandı.
Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir kişinin elinde tarihi eser olduğu ve satmak için alıcı aradığı bilgisine ulaştı.
Harekete geçen ekipler, şüpheli S.K.'nin bulunduğu otomobili Pazarcık ilçesinin Kızkapanlı Mahallesi yakınlarında düzenlediği operasyonla durdurdu.
[Fotoğraf: DHA]
Aramada 2 bin yıllık, Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 35 sikke, 5 metal parça, 2 metal toka, yüzük, ok ucu, anahtar olmak üzere toplam 45 parça tarihi eser ele geçirildi.
Şüpheli gözaltına alınarak sorgulanmak üzere jandarmaya götürülürken, tarihi eserler incelenmesi için Müze Müdürlüğüne teslim edildi.
Etiketler: tarihi eser Roma dönemi KahramanmaraşSon Güncelleme: 30 Temmuz 2020 Perşembe 14:27
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