Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin, 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 529. gününde devam ediyor.

Ailelerin HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbetine bir aile daha katıldı. Van'dan Diyarbakır'a giden İbrahim ve Güli Eregli çifti, 2014 yılında Bitlis'te üniversite öğrencisiyken dağa çıkarılan oğulları Nevzat için eyleme başladı.

Son katılım ile birlikte eylem yapan aile sayısı 203'e çıktı. Bugüne kadar 23 aile de evladına kavuştu.