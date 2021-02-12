Haber Giriş: 12 Şubat 2021 Cuma 17:16Son Güncelleme: Kaynak: AA
İzmir'in 2 ilçesine kar uyarısı
İzmir'in Bergama ve Kınık ilçelerinde, yarın akşamdan itibaren kar yağışı bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü 2. Bölge Müdürlüğünün açıklamasına göre, Bergama ve Kınık ilçelerinde yarın akşamdan sonra başlayacak kar yağışı kuvvetli, yer yer yoğun olacak. Kar kalınlığı iç kesimlerde 15-20, yüksek kesimlerde 20-30 santimetreye ulaşacak.
Kuzeydoğudan esecek kuvvetli rüzgar ve fırtınayla kar yağışı zaman zaman tipiye dönüşecek.
Buzlanma ve don ile ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
İzmir'de 16 Şubat Salı gününden itibaren kıyılarda hafif, iç kesimlerde orta ve yer yer kuvvetli zirai don bekleniyor.
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