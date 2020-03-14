Kızı doktora gitmek için evden çıktı bir daha da dönmedi. Anne Hediye Küybet, 6 yıldır haber alamadığı kızına kavuşmak için Diyarbakır Anneleri'nin oturma eylemine katıldı.

Küybet, "Kızım Fatma'yı istiyorum. Benim mücadelem Fatma için. Kızımı vermelerini istiyorum. Doktora gitti bir daha kendisinden haber alamadık. Kızım kayboldu. Aradık ama bulamadık." diye konuştu.

Şırnak'tan Diyarbakır'a giden anne, kızının 19 yaşındayken dağa kaçırıldığını söylüyor. HDP'yi sorumlu tutuyor.

Son katılımla birlikte oturma eylemindeki aile sayısı 126'ya çıktı. Ailelerden 12'si evlatlarına kavuştu. Diğerleri ise, evlatları dönene kadar eylemi sürdürmekte kararlı.