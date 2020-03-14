Kimlerin 16 Mart itibarıyla 12 gün idari izinli sayılacağını Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk açıkladı.

Yasal süt izni kullananlar, hamileler, engelli çalışanlar, yönetici pozisyonundakiler hariç 60 yaş ve üzerinde olanlar ile Sağlık Bakanlığının belirlediği dezavantajlı gruplar (bağışıklık sorunu olanlar, kanser hastaları, kronik solunum yolu hastaları, obezite ve diabet, kalp damar hastaları, organ nakli olanlar, kronik hastalar) 16 Mart 2020 tarihinden itibaren 12 gün idari izinli sayılacak.

{Grafik: Şeyma Özkaynak}

Öte yandan dünyayı saran yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını hızla yayılıyor. Virüsten ölenlerin sayısı 5 bini, vaka sayısı ise 147 bini geçti.

Salgının ilk çıktığı andan itibaren Türkiye'de havalimanları ve gümrük kapılarında termal kameralı önlemler alındı.

Türkiye'de ilk vakanın görülmesinin ardından ise önlemler en üst seviyeye çıkarıldı. Birçok bakanlık koronavirüse karşı alınan tedbirleri açıkladı. Okullar tatil edildi, hastanelerde mesai saatlerinde hasta ziyaretleri kaldırıldı. Bir çok ülkeye uçuşlar durduruldu.