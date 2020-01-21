Polis, Bursa'da durumundan şüphelendiği bir kişiyi kimlik sorgusu için durdurdu.

Kimliğini feribotta düşürdüğünü söyleyen şüpheli, kimlik tespiti için polis merkezine götürüldü.

Burada yapılan incelemede şüphelinin 3 yıl önce Samsun'da yaşlı bir kadını öldürmekten arandığı ortaya çıktı.

Polis merkezindeki işlemlerinin ardından Cinayet Büro Amirliği ekiplerine teslim edilen katil zanlısı hakkındaki suçlamaları reddetti.

Samsun'un Kavak ilçesinde 2017 yılında yangın çıkan evden ağır yaralı olarak kurtarılan 79 yaşındaki Şaver Cindi, polis ifadesinde akrabası Fikret C.'nin kendisini ve evini ateşe verdiğini söylemişti.

Yaşlı kadın, tedavi gördüğü hastanede 10 gün sonra vefat etmişti.

Kaynak: TRT Haber