Evinde yakılarak öldürülen Şaver Cindi'nin katil zanlısı yakalandı21 Ocak 2020 Salı 06:15 - Son Güncelleme
Samsun'da yaşlı bir kadını öldürdüğü iddiasıyla aranan katil zanlısı Bursa'da yakalandı. Gözaltına alınan zanlı, hakkındaki suçlamayı reddetti.
Polis, Bursa'da durumundan şüphelendiği bir kişiyi kimlik sorgusu için durdurdu.
Kimliğini feribotta düşürdüğünü söyleyen şüpheli, kimlik tespiti için polis merkezine götürüldü.
Burada yapılan incelemede şüphelinin 3 yıl önce Samsun'da yaşlı bir kadını öldürmekten arandığı ortaya çıktı.
Polis merkezindeki işlemlerinin ardından Cinayet Büro Amirliği ekiplerine teslim edilen katil zanlısı hakkındaki suçlamaları reddetti.
Samsun'un Kavak ilçesinde 2017 yılında yangın çıkan evden ağır yaralı olarak kurtarılan 79 yaşındaki Şaver Cindi, polis ifadesinde akrabası Fikret C.'nin kendisini ve evini ateşe verdiğini söylemişti.
Yaşlı kadın, tedavi gördüğü hastanede 10 gün sonra vefat etmişti.
Kaynak: TRT Haber