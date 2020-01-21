Türkiye
Antalya'da lastiği patlayan tırda yangın çıktı21 Ocak 2020 Salı 04:48 - Son Güncelleme
Antalya’nın Manavgat ilçesinde lastiği patlayan tırda çıkan yangın söndürüldü.
[Fotoğraf: AA]
Sera demiri taşıyan Latif Demir yönetimindeki tırın dorse kısmındaki lastik, Manavgat ilçesi D-400 kara yolu Kum mevkii üst geçidinde patlayarak alev aldı.
Alevlerin sıçramasıyla yanmaya başlayan tır dorsesi, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Yangın sonucu tırın dorse bölümünde hasar oluştu.
Tırın şoförü Latif Demir, gazetecilere yaptığı açıklamada, Mersin’in Anamur ilçesine sera demiri götürdüğünü belirterek, Manavgat’ta tırın lastiğinin patladığını ve ardından yangın çıktığını söyledi.
Kaynak: AA
Etiketler: antalya Manavgat tır D-400 kara yolu