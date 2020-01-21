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Aydın'da minibüs tıra çarptı: 2 ağır yaralı21 Ocak 2020 Salı 04:43 - Son Güncelleme
Aydın'ın Germencik ilçesinde otomobile çarparak olay yerinden kaçan minibüs şoförünün, 1 kilometre sonra bir tıra arkadan çarpması sonucu 2 kişi ağır yaralandı.
[Fotoğraf: AA]
Ayhan Işık'ın kullandığı minibüs, Aydın-İzmir kara yolu Hıdırbeylli Mahallesi mevkiinde Aslan Taş'ın kullandığı tıra arkadan çarptı.
Çevredekilerin durumu haber vermesi üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kaza sonrası minibüste sıkışan sürücü ve yanındaki Ali Ceviz, ekiplerce kurtarıldı. 112 Acil Sağlık ekiplerince Aydın Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.
Işık'ın kazadan önce yaklaşık 1 kilometre gerideki Söke Kavşağı mevkiinde bir otomobile çarptıktan sonra kaçtığı öğrenildi.
Kaynak: AA
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