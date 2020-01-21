Türkiye
Adana Yeşiloba Hipodromu'nda narkotik uygulaması yapıldı21 Ocak 2020 Salı 01:32 - Son Güncelleme
Adana Yeşiloba Hipodromu'nda, 750 polisin katılımıyla narkotik uygulaması yapıldı.
[Fotoğraf: AA]
Adana İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, hipodromda atların bulunduğu ahır ve seyislerin kaldığı yerlerde arama yaptı.
[Fotoğraf: AA]
Özel harekat ekipleri, polis helikopteri ve 750 personelin katıldığı uygulamada 402 şahıs ve 24 araç kontrol edildi.
Yapılan uygulama sonucu cinsel taciz suçundan aranan 1 kişi gözaltına alındı.
Kaynak: AA
Etiketler: Adana Yeşiloba Hipodromu narkotik uygulaması