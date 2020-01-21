Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlığı Büro Amirliği ekipleri, araçların plaka ve tescil bilgilerini değiştirerek çıkar elde edenlere yönelik çalışma başlattı.

Toplamda 2 bin saatlik kamera kaydı inceleyerek 5 bin aracın plakasını karşılaştıran ekipler, Bursa'da 127, İstanbul ve çevre illerde ise 62 aracın bilgilerinin değiştirildiğini tespit etti.

Şüphelilerin yakalanması için harekete geçen ekipler Y.K, A.Y, F.Ş, R.P, Y.Y, A.Y, S.Ç, E.K, Ü.D, Ö.Ş, K.U, N.G, M.Ş.G, F.K, C.A, Y.Ö. ve Y.A'nın ev ve iş yerlerine eş zamanlı operasyon düzenledi.

Yapılan aramalarda çok sayıda plaka, araç tescil belgesi, noter satış senetleri, araçlara sahte şasi ve motor numarası yazmakta kullanılan elektronik cihaz ele geçirildi.

Gözaltına alınan 17 zanlıdan 16'sı, sevk edildikleri nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı, bir kişi adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Zanlıların suçtan elde ettikleri 1 milyon 250 bin lira değerindeki mal varlığına mahkemece tedbir konuldu.

Kaynak: AA