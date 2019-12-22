Türkiye
Evde yaktıkları mangalın dumanından etkilenen 4 kişi hastaneye kaldırıldı22 Aralık 2019 Pazar 01:28 - Son Güncelleme 22 Aralık 2019 Pazar 01:30
Düzce'de, evde yaktıkları mangaldan çıkan dumandan etkilenen 4 kişi tedavi altına alındı.
[Fotoğraf: AA]
Merkeze bağlı Yenimahalle'de ikamet eden Suriye uyruklu ailenin üyeleri bulundukları evin içinde mangal yaktı.
Bir anda çıkan yoğun dumandan etkilenen aile üyeleri, durumu sağlık ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen ekipler tarafından Düzce Atatürk Devlet Hastanesine kaldırılan 4 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA
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