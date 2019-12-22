Merkeze bağlı Yenimahalle'de ikamet eden Suriye uyruklu ailenin üyeleri bulundukları evin içinde mangal yaktı.

Bir anda çıkan yoğun dumandan etkilenen aile üyeleri, durumu sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen ekipler tarafından Düzce Atatürk Devlet Hastanesine kaldırılan 4 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA