Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) sosyal medya hesabından açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Pazar günü tüm seferlerimiz hava muhalefetinden dolayı iptal edilmiştir" ifadeleri kullanıldı.

Olumsuz hava şartları nedeniyle bugün de bazı seferler yapılamamıştı.

İDO da olumsuz hava koşulları nedeniyle seferlerini iptal etti

Olumsuz hava koşulları nedeniyle İDO, bugün yapılacak olan birçok seferinin iptal edildiğini duyurdu. İDO’nun iptal edilen seferler ise şöyle:

Yalova-Yenikapı 07.45

Yenikapı-Yalova 07.45

Kadıköy-Yenikapı-Bursa 07.50

Bursa-Büyükçekmece 08.00

Bursa-Yenikapı-Kadıköy 08.30

Kadıköy-Yenikapı-Bursa 09.50

Büyükçekmece-Bursa 10.30

Bursa-Yenikapı-Kadıköy 10.30

Kadıköy-Yenikapı-Bursa 11.50

Bursa-Yenikapı-Kadıköy 12.30

Kadıköy-Yenikapı-Bursa 12.50

Bandırma-Yenikapı-Bostancı 15.30

Kaynak: AA, İHA