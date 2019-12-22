Türkiye

Bakan Akar'dan şehit Uzman Onbaşı Tunç'un ailesine başsağlığı mesajı

22 Aralık 2019 Pazar 00:10 - Son Güncelleme 22 Aralık 2019 Pazar 00:13

Milli Savunma Bakanı Akar, Hakkari'de el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu yaralanan ve yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olan İstihkam Uzman Onbaşı Ahmet Tunç'a Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı diledi.