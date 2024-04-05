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Türkiye
AA 05.04.2024 15:41

Ev yangınında iki yaşındaki bebek hayatını kaybetti

Aydın'ın Nazilli ilçesinde, evde yalnız olduğu sırada yangın çıkan 2 yaşındaki bebek hayatını kaybetti.

Ev yangınında iki yaşındaki bebek hayatını kaybetti
[Fotograf: AA]

Bayındır Mahallesi'nde tek katlı evde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Alevleri görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında, 2 yaşındaki Mehmet Oğuz'un yaşamını yitirdiği belirlendi.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Bebeğin cenazesi, olay yerindeki incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Nazilli Devlet Hastanesi morguna götürüldü. - Anne ve baba hastanedeymiş Mehmet Oğuz'un babası Selim Oğuz'un Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'nde kanser tedavisi gördüğü, anne Büşra Oğuz'un da eşine refakat etmek için hastanede olduğu öğrenildi.

Mehmet bebeğe bakan işitme engelli babaannenin ise hayvanlara yem almak için evden ayrıldığı, bu sırada yangın çıktığı belirtildi.

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