ASELSAN, depremzede çocuklara çifte bayram yaşattı

Binlerce ihtiyaç sahibi insana el uzatan ASELSAN Sosyal İnovasyon Liderleri (ASİL) Derneği, sporun iyileştirici ve birleştirici yönünü kullanarak, 6 Şubat 2023 depreminden etkilenen illerdeki çocuklar için Bisikletiniz Bayram Olsun Kampanyası başlattı. Depremden etkilenen çocukların yaralarının sarılması için başlatılan kampanya kapsamında ASELSAN çalışanlarından toplanan bisikletler ve scooterlar, gerekli bakım işlemlerinin ardından deprem bölgesine ulaştırıldı.

Bisikletler ve scooterlar, ASİL Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Aldanmaz tarafından Ramazan Bayramı öncesinde Malatya’daki Kaynarca ve Yeşilyurt Manas Evler Konteyner Kentte kalan çocuklara dağıtıldı.

ASELSAN, çocukların yanında

ASELSAN’ın düzenlediği kampanya ile bisikletlerine kavuşan çocuklar, çifte bayram sevinci yaşadı.

ASELSAN’ın hediye ettiği bisikletler ile Malatya’daki konteyner kentte kalan çocuklar, mutluluğu pedalladı. ASELSAN, konteyner kentte kalan çocukların heyecanına ortak olurken, bisikletlerine kavuşan depremzede çocukların sevinci de görülmeye değerdi. Depremin yaralarının sarılması için başlatılan kampanya ile bayram neşesini dolu dolu yaşayan aileler, ASELSAN’a teşekkür etti.

ASELSAN, 6 Şubat 2023’te yaşanan yıkıcı felaketin ilk anından itibaren ASİL Derneği koordinasyonunda başlattığı yardım kampanyasında, deprem bölgesine yönelik pek çok destek sağladı.