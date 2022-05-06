Ev sahipleri ve kiracılar arasındaki anlaşmazlıklar sürerken, bazı fırsatçı ev sahipleri, kiracıyı evden çıkarmak için yeni bir bahane buldu.

Kiracılar özellikle, İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyükşehirlerle, tatil beldelerinde ev sahibinin tadilat yaptıracağım bahanesiyle, sık karşılaşmaya başladı.

Emlakçı Göksel Kurşun, "Eğer ki beş senenin üzerinde bir kiracıysanız ev sahibi size mahkeme yoluyla kira tespit davası açıp bölgedeki rayiç bedellerin oranını kiranıza getirebilir" diyor.

Ama kimi fırsatçı ev sahipleri, kanunla belirlenen bu hakları hiçe sayıyor. Mevcut kirasına tadilat yapacağını belirterek evden çıkması için baskı yapıyor.

Kiracılara tadilat bahanesi

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Oğuz Sadık Aydos, "Kiracı içerisinde otururken, evde otururlen yapılabilecek tamirat, tadilatlarda kiracının çıkması talep edilemez. Boya yapılacak, badana yapılacak, su tesisatının bir bölümü değişecek ve bunlar kısa süreli" diyor.

Peki bu tadilatın uzun süreli ve detaylı olacağı belirtiliyorsa, kiracılar nasıl bir yol izlemeli?

Aydos, "Kiracının içeride oturmasını imkansız hale getiren inşa, imar veya onarım yapılması durumunda kiracının çıkması gerekiyor. Orada proje değişikliği yapması gerekiyor onları da belediyeden, ilgili izinleri, ruhsatı alıp onları sunması gerekiyor. Söz konusu tadilat, tamirat yapıldıktan sonra tekrar otur diye kiracıya tebligat çıkartması gerekiyor" açıklamasını yaptı.

Haber: Semih Çalışkan

Kamera: Fatih Özdemir