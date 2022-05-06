Haber Giriş: 6 Mayıs 2022 Cuma 20:21Son Güncelleme: Kaynak: AA
İzmir açıklarında 41 düzensiz göçmen kurtarıldı
[Fotoğraf: AA]
İzmir'in Dikili ilçesi açıklarında 41 düzensiz göçmen kurtarılarak karaya çıkarıldı.
Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Dikili ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu sevk edildi.
Bottaki, Yunanistan unsurlarınca geri itildikleri belirlenen 41 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.
Göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne sevk edildi.
Etiketler: İzmir Düzensiz Göçmenler
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