TÜBİTAK MAM Araştırma Gemisi, deprem araştırmaları için Ege Denizi'nde ikinci seferine çıktı.

Araştırmalarda yerli ve milli cihazlar kullanılıyor, 2 bin 500 metre derinlikten karot örnekleri alınabiliyor.

Proje koordinatörü Gülsen Uçarkuş, "Burada gurur verici olan Türkiye'nin kendi milli teknolojilerini kullanıyor olması ve buradaki geminin alt yapısının böyle bir ulusal ve uluslararası sulardaki böylesine detaylı bir deprem araştırmasını destekleyecek standartlara gelmiş olması" diyor.

Yüzen laboratuvara yeni görev

Araştırma gemisiyle ilk seferde bin 300 kilometrelik alan tarandı, fay hatları tek tek görüntülendi.

Geminin yeni görevi ise deprem riskini belirlemek için veri toplamak.

Uçarkuş, "Kuşadası körfezi içindeki bütün fayları haritalamış olduk. İkinci ayakta da bu fayların üretmiş olabileceği depremlerin jeolojik izlerine bakıyoruz" açıklamasını yaptı.

Proje ilk olma özelliğini taşıyor

Yüzen laboratuvarın yeni seferi 12 Mayıs 2022 tarihine kadar sürecek. Alanlarında uzman 18 araştırmacı da ortak bir çalışmaya imza atacak.

Yürütülen araştırma projesi hem ulusal hem uluslararası sularda gerçekleştirilen ilk bilimsel çalışma olma özelliği de taşıyor.