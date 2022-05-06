Haber Giriş: 6 Mayıs 2022 Cuma 17:57Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ankara'da hırsızlara geçit yok
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 27 Nisan-5 Mayıs arasında gerçekleştirilen 7 ayrı hırsızlık olayı aydınlatıldı. Operasyonlarda 13 kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Jandarma Asayiş Timlerince, faili meçhul 7 ayrı hırsızlık olayını aydınlatabilmek için 27 Nisan-5 Mayıs tarihlerinde inceleme ve araştırma yapıldı.
Yürütülen çalışmalar sonunda, 7 hırsızlık olayına karıştığı tespit edilen ve yakalanan 13 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
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