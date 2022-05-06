P.İ. idaresindeki otomobil, Kayseri-Kırşehir kara yolu Kurugöl köyü yakınlarında şarampole devrildi.

Kazada yaralanan sürücü ile araçtaki N.A, S.K. ve F.İ, sağlık ekiplerince Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.