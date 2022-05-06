Haber Giriş: 6 Mayıs 2022 Cuma 17:00Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kırşehir'de otomobil şarampole devrildi: 4 yaralı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Kırşehir'in Mucur ilçesinde şarampole devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralıların tedavisi sürüyor.
P.İ. idaresindeki otomobil, Kayseri-Kırşehir kara yolu Kurugöl köyü yakınlarında şarampole devrildi.
Kazada yaralanan sürücü ile araçtaki N.A, S.K. ve F.İ, sağlık ekiplerince Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Etiketler: Ambulans Trafik Kazası
Sıradaki Haber
Asiye Atalay’ı öldüren Ümit Karakoyun tutuklandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz