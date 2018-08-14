Esnaftan Türk lirasına destek artarak devam ediyor

Türkiye'ye karşı başlatılan ekonomik yaptırım kararına tepkiler çığ gibi büyüyor.

"Paramıza ve ülkemize sahip çıkalım, elde, avuçta ne kadar dolarımız varsa bozduruyoruz." sloganıyla Sultanhamam Meydanı'nda bir araya gelen bir grup esnaf, "Ekonomik savaşı kazanacağız" yazılı pankart açtı.

"Kahrolsun Amerika, yaşasın Türkiye", "Amerika'ya boyun eğmeyeceğiz", "Bu millet dolarsız yaşar ama onursuz yaşayamaz" ve "Dik dur eğilme bu esnaf seninle" sloganları atan grup, ellerindeki dolarları sallayarak Amerika'yı protesto etti.

Adaleti Savunanlar Derneği Üyesi İrfan Çalışkan, katılımcılar adına yaptığı açıklamada, Türkiye'nin bağımsız politikalar izlemeye, tarihi misyonuna dönmeye ve dünya üzerinde yapılan adaletsizliklere, sömürülere müdahale etmeye, mazlumun yanında zalimin karşısında durmaya başladığı zamanlarda küresel odakların Türkiye'ye karşı harekete geçtiğini anlattı.

Gezi olayları, 17-25 Aralık kumpası ve 15 Temmuz darbe girişiminde Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yapılan eylemler başarısız kalınca küresel güçlerin ABD'yi kullanarak Türkiye üzerinden ekonomik baskı uygulamaya başladığını ifade eden Çalışkan, bununla ekonominin olumsuz etkilenmesi, Türkiye'nin kendi istediği politikalara dönmesi ve onlara boyun eğecek yöneticiler seçilmesinin hedeflendiğini söyledi.

"Dış ticarette milli para birimleriyle ödeme yapacağız"

Çalışkan, milletin ortaya konulan senaryolara göre hareket etmediğine dikkati çekerek, şöyle konuştu:

"Yaşanan süreçler bize şuurlu olmayı, yalan politikalara ve sahte senaryolara aldanmamayı öğretti. Türkiye'ye karşı uygulanan ekonomik savaşın en bariz silahı olan döviz kurlarının planlı olarak yükseltilmesine karşı duruş olarak elimizdeki dolarları bozdurarak, ülkemize tuzak kuranların tuzağını boşa çıkarma yolunda bir adım atıyoruz. Bu hareketin büyüyeceğine inanıyoruz. Bize silah olarak kullanılan doların bizim gözümüzde bir değeri olmadığını bütün dünyaya göstereceğiz. Bu mücadelenin bir ayağı döviz bozdurma seferberliği olduğu gibi diğer yandan dış ticarette doları terk edip ticaret yaptığımız ülkelerle milli para birimleri üzerinden ödeme yapmaya başlayacağız."

Dış ticaret açığını azaltmak için az ithalat, çok ihracat yapacaklarını vurgulayan Çalışkan, ithal malları tüketmeyi en aza indireceklerini, dışa bağımlı olmayan üretimi özellikle tarım ve hayvancılığı canlandırıp bu ürünleri ihraç edeceklerini belirtti.

Türk milletinin karakter olarak zoru görünce ataletten kurtulup harekete geçen bir millet yapıya sahip olduğunun altını çizen Çalışkan, "Türkiye üreten ve dışarıya bağımlı olmayan bir ülke haline gelecek. Çağımızın en büyük güç yarıştırma alanı olan ekonomi sahasında büyük ilerlemeler kaydedeceğiz. Küresel güçlerin karargahı durumundaki ABD'nin ekonomik hegemonyasına doların uluslararası kullanım alanını daraltarak büyük darbe vuracağız." ifadelerini kullandı.

Açıklamadan sonra bir bankaya giden grup, yaklaşık 300 bin doları Türk lirasına çevirdi.

Kaynak: AA