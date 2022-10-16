Eskişehir Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi tarafından yapılan açıklamaya göre, şehrin Seyitgazi, Han, Mahmudiye ve Çifteler ilçelerinde yerel olarak kuvvetli yağış bekleniyor.

Merkez ilçeler dahil tüm ilçelerde de gün boyu aralıklı yağışın etkili olacağı tahmin ediliyor.

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altında seyredeceği ifade edilirken, rüzgarın ise Marmara Denizi'nde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli, zaman zaman fırtına şeklinde eseceği belirtiliyor.

Açıklamada, sağanak yağışın kuvvetli olarak beklendiği yerlerde sel, su baskını, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması konusunda da uyarılarda bulunuldu.