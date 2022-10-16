Haber Giriş: 16 Ekim 2022 Pazar 10:08Son Güncelleme: Kaynak: AA
İzmir'de tefecilik operasyonu: 4 tutuklu
[Fotograf: AA]
İzmir'in Karşıyaka ve Bayraklı ilçelerinde tefecilik yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 6 şüpheliden 4'ü cezaevine gönderildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Karşıyaka ve Bayraklı ilçelerinde "tefecilik, hakaret ve tehdit" suçlarının örgütlü işlendiği bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Belirlenen adreslere yönelik Karşıyaka İlçe Jandarma ekiplerinin yaptığı baskınlarda 6 şüpheli gözaltına alındı.
Adreslerde yapılan aramalarda 14 senet, ajanda, av tüfeği ile 17 fişek, 2 bıçak, 20 tabanca fişeği, tapu ve 5 cep telefonu ele geçirildi.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Etiketler: İzmir
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