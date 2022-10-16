Haber Giriş: 16 Ekim 2022 Pazar 10:01Son Güncelleme: Kaynak: DHA
İzmit Körfezi'nde denizi kirleten gemiye 2,3 milyon lira ceza
[Fotograf: DHA]
İzmit Körfezi’nde yakıt transferi sırasında bir geminin denizi kirlettiği tespit edildi. Gemiye 2 milyon 380 bin 118 lira ceza kesilirken, kirliliğin yaşandığı bölgede temizlik çalışması yapıldı.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı ekiplerinin gece İzmit Körfezi'nde yaptığı denetim sırasında bir limanda demirli geminin, denizi kirlettiği belirlendi.
Türk bandıralı ‘Ondina’ isimli gemiden yakıt transferi yapıldığı sırada yakıtın denize aktığı görülerek, 2 milyon 380 bin 118 TL ceza kesildi.
[Fotoğraf: DHA]
Denizde bariyerle önlem alınarak, temizleme çalışmaları yapıldı.
[Fotoğraf: DHA]
Etiketler: Kocaeli
Son Haberler
- 11:24
- 11:17
- 11:13
- 11:19
- 10:32
Sıradaki Haber
Sahipsiz köpeklerin saldırdığı 41 küçükbaş hayvan telef oldu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz