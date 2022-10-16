Osmangazi ilçesi, Bağlarbaşı Mahallesi’nde, Hasan Yılmaz’a ait 2 katlı binanın depo kısmına bir kişinin girdiğini gören mahalle sakinleri durumu polis ekiplerine bildirdi.

Bölgede inceleme yapan ekipler, kilitli haldeki depo kapısında hasar olduğunu tespit etti, depoda inceleme yapmak için içeriye girdi.

Ekipler, kolilerin bulunduğu bölümde şüpheli Abdulkadir Y.’nin yattığını gördü. Kendisini kaldırmaya çalışan polis ekiplerine direnen şüpheli uyuma numarası yaptı.

Bir süre sonra ayağa kaldırılan şüpheli, polis ekiplerine “Ben neredeyim?” dedi.

Şaşkınlığını gizleyemeyen ev sahibi Yılmaz ise deposunda yatan şüpheliyi görünce “Nasıl girmiş bu buraya” diyerek tepki gösterdi.

Şüpheli gözaltına alındı

Gözaltına alınan şüpheli polisin olay yerindeki sorgusunda “Kafam güzeldi, içeri girdiğimde uyuyordum” açıklamasında bulundu.

Polis merkezine götürülen şüphelinin işlemleri sürüyor.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.