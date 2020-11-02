Yunus Timleri, Eskibağlar, Bahçelievler, Hoşnudiye ile Fevzi Çakmak mahallelerinde yaptıkları şok uygulamalarda, üzerlerinde ve araçlarında 37 gram metamfetamin, 3 uyuşturucu hap ile 4 tabanca bulunan 7 kişiyi gözaltına aldı.

"Nitelikli dolandırıcılık, mala zarar verme, hakaret, hükümlü veya tutuklunun kaçması" suçlarından arandığı, hakkında 13 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirlenen Oğuz A, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

