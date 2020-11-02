Elazığ'da 40 yıldır oto tamirciliği yaparak geçimini sağlayan biri engelli 3 çocuk babası Mehmet Güleç, kendisini engellilerin hayatını kolaylaştırmaya adadı.

Aynı zamanda 8 yıldır Zihinsel Yetersiz Çocukları Yetiştirme ve Koruma Vakfı (ZİÇEV) Başkanlığını da yürüten Güleç, bugüne kadar engelli bireyler için özel olarak tasarladığı 30'un üzerinde alet yaptı.

Son olarak tansiyon hastası ve omurilik felçli Oğul Yıldırım için kolları sıvayan Güleç, akülü ve elektrikli motorlarla çalışan bir mekanizma tasarladı. Cihaz, kişiyi ayakta tutmasının yanı sıra hastanın tansiyonunun normalleşmesine, vücut direncinin artmasına ve vücutta yara çıkmasının engellenmesi hedefleniyor.

Kişinin engeline göre tasarım

Kişinin engeline göre projeler tasarladığını belirten Mehmet Güleç, omurilik felçlisi Oğul Yıldırım için yaptığı cihazı tanıttı.

Cihazın akülü ve elektrikli motorla çalıştığını ifade eden Güleç, " Cihazın amacı kan dolaşımını hızlandırmak, vücuttaki direnci artırmak ve çıkan yaraları engellemek için biraz olsun insanı havada tutmak. Ben yıllardır engellilerle ilgili çalışma içerisindeyim. Elazığ'da da ZİÇEV başkanıyım. Engelli çocuğum da var. Hayatımızı onların hayatını nasıl kolaylaştıracağımıza adadık ve bu konuda başarılı da olduk. Kişiye özel ürünler yapıyoruz. İnsanlarımız gelip, dertlerini, isteklerini anlatıyor. Biz de onlara göre tasarlayarak, fikir alışverişi yapıp, özgün bir üretim ortaya çıkarıyoruz. Bu cihazın kullanımı için ikinci bir kişi olmasını istemedik. İkinci kişiyi ortadan kaldırmak için elektrikli ve kumandalı yaptık. İstediği gibi kendisini kucağın içerisinde ayağa kaldıracak, kendine göre hareketlerini yapıp, tekerlekli sandalyeye binecek. Engelli araçlarının motorlarıyla bunu yaptık. Maliyeti ise şu an için 2 bin ile 2 bin 500 lira civarında" dedi.

"30 yıl sonra ilk defa ayağa kalkacağım"

30 yıldır omurilik felçlisi olan Oğul Yıldırım ise mekanizmayı Güleç'e tarif ettiğini anlatarak, "Ustamız, söylediğimiz şeylerin aynısını yaptı. 30 yıl sonra ilk defa ayağa kalkacağım. İnşallah başarabilirim. Bacaklarımda erime oldu. Kan akışının sağlanması ve kilo almak için bu cihazı kullanacağım" diye konuştu.