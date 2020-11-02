Bugün ve yarın yağışlı havanın yurdun Doğu Anadolu, Güneydoğu ve Doğu Karadeniz kesimlerinde etkili olması bekleniyor. Hafta ortasından itibaren yağışlı havanın güneybatı kesimler hariç tüm yurtta etkili olacağı tahmin ediliyor. Giresun, Ordu, Trabzon ve Rize'de yağışların kuvvetli olması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: yurdun kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, kalan bölgelerin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında, doğu kesimlerde yer yer üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.