Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde COVID-19 tedbirlerine yönelik denetimler aralıksız devam ediyor.

Bu kapsamda, ekiplerin dünkü denetimlerinde 921 kişi hakkında sosyal mesafe ve maske takma kurallarını ihlal etmeleri nedeniyle cezai işlem uygulandı.

Ayrıca karantina hükümlerine aykırı davranan 8 kişiye idari işlem yapıldı, denetlenen 133 iş yerinde olumsuzluğa rastlanmadı.