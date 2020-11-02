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Gaziantep'te COVID-19 tedbirlerine uymayan 921 kişiye ceza
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Gaziantep'te yeni tip koronavirüs (COVID-19) tedbirleri kapsamında sosyal mesafe ve maske kuralını ihlal eden 921 kişi hakkında cezai işlem uygulandı.
Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde COVID-19 tedbirlerine yönelik denetimler aralıksız devam ediyor.
Bu kapsamda, ekiplerin dünkü denetimlerinde 921 kişi hakkında sosyal mesafe ve maske takma kurallarını ihlal etmeleri nedeniyle cezai işlem uygulandı.
Ayrıca karantina hükümlerine aykırı davranan 8 kişiye idari işlem yapıldı, denetlenen 133 iş yerinde olumsuzluğa rastlanmadı.
Etiketler: KoronavirüsSon Güncelleme: 2 Kasım 2020 Pazartesi 09:05
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