Haber Giriş: Kaynak: AA
Bayburt'ta zincirleme trafik kazası: 7 yaralı
Bayburt'ta meydana gelen zincirleme trafik kazasında 7 kişi yaralandı.
Ahmet Mıcık yönetimindeki otomobil, Genç Osman Mahallesi'ndeki kavşakta, Sefa Baydemir idaresindeki otomobile çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan otomobil, sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen araca çarptı.
Kazada, araç sürücüleri Mıcık ve Baydemir'in yanı sıra her 2 otomobilde bulunan Furkan Mezralı, Ahmet Karagöz, Zeynep Çoğan, Saliha Yılmaz ile Rukiye Küçük yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Bayburt Devlet Hastanesine götürüldü.
Etiketler: TrafikSon Güncelleme: 2 Kasım 2020 Pazartesi 03:59
Sıradaki Haber
İzmir'de depremin yaraları sarılıyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz