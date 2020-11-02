Kaza, saat 21.00 sıralarında Aksaray- Konya karayolunun 40'ıncı kilometresinde meydana geldi.

Hasan Koyuncu yönetimindeki otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkıp karşı şeride geçerek, İsa Bayram Dilek yönetimindeki otomobille çarpıştı.

Kazada sürücülerden Hasan Koyuncu olay yerinde yaşamını yitirdi. Diğer sürücü İsa Bayram Dilek de yaralandı. Yaralı Dilek, ihbar üzerine çağrılan ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.