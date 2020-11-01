Haber Giriş: Kaynak: DHA
Konya'da çıkan yangında yaşlı adam hayatını kaybetti
[Fotoğraf: AA]
Konya'nın Seydişehir ilçesinde tek katlı müstakil bir evde çıkan yangında, çatının çökmesiyle enkaz altında kalan 87 yaşındaki Taşdelen yaşamını yitirdi.
Karacaören Mahallesi'nde 87 yaşındaki Cafer Taşdelen'e ait evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangını söndürmek için yoğun çaba gösteren ekipler, alevleri kontrol altına alarak söndürdü.
Yangında, Cafer Taşdelen hayatını kaybetti.
Seydişehir Belediye Başkanı Mehmet Tutal da olay yerine gelerek yetkililerden bilgi aldı.
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