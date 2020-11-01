Karacaören Mahallesi'nde 87 yaşındaki Cafer Taşdelen'e ait evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangını söndürmek için yoğun çaba gösteren ekipler, alevleri kontrol altına alarak söndürdü.

Yangında, Cafer Taşdelen hayatını kaybetti.

Seydişehir Belediye Başkanı Mehmet Tutal da olay yerine gelerek yetkililerden bilgi aldı.